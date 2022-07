Pellegrini: “Barcellona? Match che si sogna! Pogba e Di Maria mi danno…”

Luca Pellegrini, al canale Twitch della Juventus, ha parlato così del periodo e della tournée.

COME STA – “Bene, tutto bene. Con questo tempo un po’ nuvoloso. Meglio allenarsi così però. Prima volta? 4 o 5 anni fa in tournée c’ero già stato”.

FISICAMENTE – “Stiamo riprendendo adesso un po’ tra sonno e varie cose, riprendiamo la forma fisica. Oggi abbiamo due allenamenti intensi. La cosa più difficile? In questi casi per me il fisico, i viaggi, il fuso, dobbiamo stare attenti ai dolorini senza forzare. Negli allenamenti è importante vedere, evitare sovraccarichi”.

LA STAGIONE – “Se ho pensato a cosa vorrei? Sicuramente ho pensato a queste cose, a migliorare in generale. C’è sempre spazio per migliorare. Sugli obiettivi personali? Sono abituato a guardare giorno per giorno, vedere mattoncini, poi alla fine vedo cosa abbiamo costruito”.

LA SQUADRA – “Sicuramente è una grande squadra. Se c’è qualcosa che mi ha colpito dei nuovi? Parlare dei calciatori sarebbe riduttivo, li conosciamo tutti. Conosciamo le personalità, sono trascinanti, mettono good vibes ed è importante per noi avere queste personalità. Sono rimasto colpito da tutti i nuovi arrivati”.

BARCELLONA – “Devo andare sennò mi fanno pagare la multa, eh! La partita? Gare così sono quelle che sogni da bambino, indipendentemente dal precampionato. Non ci stiamo giocando nulla di così incredibile, ma è il carburante che ti dà forza per allenarti tutti i giorni. Stare sul pezzo. Essere concentrato. Male non fa…”.