Perin intervista: “Lavoriamo bene! Imbarcata? La paura è che…”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta con il PSG per 2-1. Il portiere bianconero che attualmente è titolare a causa dell’infortunio di Szczesny, si è soffermato a parlare in zona mista coi giornalisti presenti. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

MATURAZIONE GIOCO – “Nel primo tempo siamo entrati timorosi, il mister ci ha dato input e non siamo consapevoli ancora della nostra forza. Durante la settimana, vedo gli allenamenti e vedo ragazzi responsabilità con voglia di lavorare. E il lavoro paga sempre. Restiamo sul pezzo, vediamo gli errori nel primo tempo e poi le cose buone fatte nel secondo”.

A CENTROCAMPO – “Paredes? E’ di qualità, ci ha dato tanto”.

RAMMARICO – “Perdere non è mai bello, non siamo entusiasmi, vincere è importantissimo. Visto che siamo intelligenti, rivediamo gli errori e consapevolezza delle cose, acquisendo fatica. Imbarcata? I fuoriclasse del Paris non li scopro io, 3 tra i 5 più forti. Conosciamo le nostre qualità, qui pensando di giocarcela. Il timore arriva dopo quell’inizio”.

CON TUTTI GLI EFFETTIVI – “C’è la sensazione che lavorando, con tutti gli effettivi, si possa fare qualcosa di bello. Dimostrandolo sul campo”.

PERSONALMENTE – “Una bella soddisfazione sinceramente, non pensavo mai di giocare… comunque quello che penso della squadra è che il duro lavoro paga. A Donnarumma? Non tocca a me dirlo, c’è un CT che fa scelto, la Nazionale non ho mai pensato che fosse finita, spero arrivi una chiamata. Me l’aspetto? No, niente. Cerco di restare focalizzato, nei prossimi giorni allenamento, poi Salernitana e vediamo”.