Perin sbotta: “Il pari non ci va bene, dobbiamo migliorare!”

Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Sampdoria. Le sue parole riportate da ilbianconero.com:

IL PAREGGIO –“Il pareggio ci deve servire per capire dove migliorare per il futuro, queste partite dobbiamo imparare a portarle a casa. Qui è importante vincere ma il pareggio deve essere costruttivo per capire dove migliorare”.

LA DIFESA – “Non abbiamo subito nulla tolta un’occasione. Siamo stati solidi, dobbiamo ripartire dalle cose che non abbiamo fatto nel modo giusto. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, forti e che vogliono vincere. Ci metteremo sotto da domani per capire dove stavamo sbagliando”.

NON PRENDERE GOL – “Venire a giocare qui contro la Samp non è mai semplice, l’ambiente è caldo, loro giocano bene e va dato il merito agli avversari. Sappiamo che dobbiamo fare di più, il pareggio non ci va bene, abbiamo capito che dobbiamo fare di più e vogliamo migliorare. Il risultato va accettato e quando accadono queste cose bisogna guardare avanti”.