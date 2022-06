Pogba Juventus, ecco quando arriverà a Torino

Paul Pogba si avvicina sempre di più alla Juventus, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Pogba Juventus, cifre e dettagli

La Juve si è mossa per riportarlo a casa a parametro zero. L’accordo c’è (8 milioni di stipendio più 2 di bonus per 4 anni), manca la firma, che arriverà ai primi di luglio. Il giocatore, che ha lasciato Miami per proseguire le sue vacanze in Guinea, avrà il delicato compito di risollevare il centrocampo che ha perso qualità, inserimenti e gol. Con lui accanto Locatelli e Zakaria possono rendere di più e anche i giovani Miretti e Fagioli possono crescere.