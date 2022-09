Pogba perde il Mondiale? Didier Deschamps avvisa Paul Pogba.

Intervenuto in conferenza stampa, il CT della Francia ha parlato anche del centrocampista della Juve, naturalmente escluso dalla lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League (confermato invece Adrien Rabiot).

Ecco le sue dichiarazioni in vista del Mondiale: “Pogba non verrà in Qatar solo perché è un “quadro”. Se non ha giocato prima e non è in forma è inutile”.