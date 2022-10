Quando torna Chiesa? Sabato in campo per il test decisivo

Quando torna Chiesa? – La sensazione è che sì, domani sapremo. E proprio dalla voce di Massimiliano Allegri. Federico Chiesa vede sempre più la convocazione per la prossima partita contro l’Empoli.

L’esterno si allena già da due settimane con i compagni e l’obiettivo è quello di fargli riassaporare il campo e l’atmosfera della partita. Non scenderebbe in campo, però resterebbe con i compagni. Ed è già qualcosa.

Quando torna Chiesa? Gli aggiornamenti

L’AMICHEVOLE – Chiesa dovrebbe infatti essere testato il giorno dopo Juve-Empoli, in un test in famiglia che dovrebbe coinvolgere i giocatori che non hanno avuto minutaggio nel match contro la formazione toscana, nella serata di venerdì.

E il debutto? In questo caso, l’appuntamento sarebbe rimandato soltanto di qualche giorno. Dopo Empoli c’è il Benfica, poi la Juventus affronterà il Lecce e poi si tufferà sulla settimana della doppietta Psg-Inter.

NEXT GEN – Perché non ha giocato con la Next Gen, a questo punto? Il regolamento della Serie C non tiene conto di quest’ipotesi: ci sono 4 calciatori Over con età superiore ai 23 anni che possono comparire nella distinta ufficiale e non devono aver superato le 50 presenze in Serie A. Chiesa è fuori dai giochi proprio per questo motivo.

chiesa-allegri-2021

fonte: ilbianconero.com