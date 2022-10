Quando torna Di Maria? Come sta Di Maria? Come racconta il Corriere dello Sport, anche il Fideo – con Pogba – in questi giorni inizierà ad allenarsi gradualmente in gruppo.

Quando torna Di Maria? Gli aggiornamenti

Manca un mese al Mondiale e Angel non vuole lasciare nulla di intentato e proverà a tornare a disposizione di Allegri ad inizio novembre.

L’orizzonte è lo stesso per l’argentino, che si è infortunato ancora una volta ad Haifa.

dimaria-stadium

fonte: ilbianconero.com