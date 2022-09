Quando torna Pogba? Spostata la data del rientro

Quando torna Pogba? Paul Pogba può rientrare prima di gennaio. Come racconta Gazzetta, per Allegri ci sono certamente anche le attenuanti, come nel caso del francese. Il tecnico non l’ha ancora avuto a disposizione neanche per un minuto in una partita ufficiale.

Lo rivedrà probabilmente a gennaio e in questo caso sicuramente per colpe non sue, visto che il Polpo ha deciso di non operarsi subito.

Pogba si è operato a inizio settembre e rientrerà se tutto filerà liscio a inizio novembre, con la possibilità di disputare giusto qualche partita prima della sosta per il Mondiale.