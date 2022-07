Quando torna Pogba? Operazione inevitabile

Quando torna Pogba? Paul Pogba torna in Italia. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la linea che ha definitivamente prevalso è stata quella del rientro in Europa per un nuovo e approfondito consulto prima di scegliere la strada da intraprendere.

Quando torna Pogba? Operazione Juve

L’INTERVENTO – Come riporta il quotidiano, date le condizioni di Pogba l’intervento sembra inevitabile, anche perché permetterebbe di risolvere in via definitiva un problema che il giocatore si porta dietro da quando era al Manchester United. La Juve vuole pertanto valutare ogni possibilità, consapevole di dover perdere il centrocampista almeno per un mese.

L’IDEA INIZIALE – Intanto, Pogba ha scelto il silenzio: dopo gli esami strumentali e la scoperta della lesione al menisco laterale, il francese sta iniziando a fare i conti con l’infortunio, consapevole del fatto che lo costringerà a saltare la prima di campionato e non solo.

pogba-juve-2022

fonte: ilbianconero.com