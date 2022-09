Quando tornano Di Maria e Szczesny? Le condizioni

QuandoQuando tornano Di Maria e Szczesny? O meglio: quando torna? Il dubbio concerne più Angel Di Maria, e un po’ i malumori su Szczesny è stato in grado di dissiparli questo super Mattia Perin, reduce da prestazioni incredibili.

Dunque, uno alla volta, e partiamo proprio dall’estremo difensore polacco: si avvicina il suo ritorno in campo, che è dietro l’angolo. Ma non esattamente vicinissimo.

Quando tornano Di Maria e Szczesny? Ecco come stanno

LE CONDIZIONI – La parola d’ordine, infatti, è questa: non forzare. E’ capitato con Di Maria per conclamate esigenze tecniche e tattiche, e il risultato è stato non averlo per le gare forse più importanti, tra metà partita di Firenze e tutto Parigi.

Nessuna forzatura neanche per Tek: l’obiettivo è riaverlo per Juve-Benfica, match a cui punta anche lo stesso Di Maria. Entrambi potrebbero infatti dare nuove opzioni ad Allegri in questa partita già decisiva e fondamentale per il passaggio del turno dopo il ko con il Paris. A riportare la notizia è ilbianconero.com