Quanto guadagnerà Douglas Luiz alla Juve: l’agente spara altissimo 

Calciomercato Juve, pronto l’approdo di Douglas Luiz in mediana: il brasiliano potrebbe non arrivare a Torino da solo e si appresa a diventare il secondo acquisto virtuale di questa sessione bianconera in attesa delle ufficialità. Dopo aver atteso a lungo per quella di Thiago Motta, bisognerà pazientare ancora un po’ per l’altra relativa a Michele Di Gregorio e sarà appunto in arrivo anche quella del 26enne brasiliano.

Calciomercato Juve, ecco Douglas Luiz: quanto guadagnerà

Il giocatore, impegnato col Brasile con Danilo e Gleison Bremer alla Coppa America di quest’estate, andrà da occupare una delle due posizioni in mediana del nuovo 4-2-3-1. Un’occasione di mercato che Cristiano Giuntoli ha colto da stratega per cui è noto, non sborsando 50 milioni di euro ma ‘appena’ 20 più i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior che faranno il percorso inverso direzione Birmingham.

Ma quanto guadagnerà il talento verdeoro in maglia juventina? Come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si sta limando questo dettaglio e nel frattempo l’agente – lo stesso di Joshua Zirkzee famoso per le commissioni chieste al Milan – spara altissimo: ovvero 7.5 milioni. La Juventus, impegnata nella campagna di ridimensionamento del tetto ingaggio, punta invece a non oltre 5 milioni più bonus. Probabile che la soluzione venga trovata nel mezzo, attorno ai 6 milioni netti a stagione.