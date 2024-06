Quanto ha guadagnato la Juventus col terzo posto in classifica

Juventus terza in classifica grazie allo scivolone finale della Dea all’ultimissime di campionato. Atalanta-Fiorentina finisce infatti 2-3 e la Vecchia Signora, considerando anche la vittoria col Monza e la caduta anche del Bologna a Genova, chiude definitivamente il campionato sull’ultimo gradino del podio. Ufficialmente e per molti anche meritatamente, nonostante tutto.

Juve terza: il premio ottenuto

Non era questione di ritorno in Champions League in quanto ormai già matematico, piuttosto di quanto avrebbe incassato la società con una posizione finale rispetto a un’altra. E come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, chiudere in terza posizione si traduce per la Juventus in un guadagno di circa 3.5 milioni di euro rispetto all’eventuale quarto posto in caso di vittoria dei bergamaschi ieri sera.

Nulla di rilevante in senso assoluto, ma cash che si aggiungerà comunque ai circa 40-50 milioni iniziali stanziati per il budget mercato a cui si sommeranno poi anche le cifre delle cessioni che ne verranno, di cui almeno una importante. E l’iniziato sembra essere sempre più Matias Soulé per il quale sarebbe in arrivo un’offerta ufficiale. Salvo sorprese, sarebbe lui il sacrificato d’eccezione per dare un’accelerata in chiave entrate soprattutto per colui che è il grande obiettivo estivo: Teun Koopmeiners.