Rabiot non parte per la tournèe Juve: il motivo

Rabiot non parte per la tournèe Juve – Adrien Rabiot non partirà per la tournée della Juventus negli Stati Uniti: l’annuncio è arrivato dal giocatore stesso di prima mattina. Nessun allarme: ufficialmente, il centrocampista rimarrà a Torino per motivi personali.

“In accordo col club e per motivi personali, rimarrò in Italia per completare la mia preparazione fisica” si legge sul suo profilo Instagram.

Rabiot non parte per la tournèe Juve, ecco perché

Dietro la scelta, dunque, non ci sono infortuni né voci di mercato. La partenza per gli Stati Uniti è prevista per giovedì 21 luglio: oltre a Rabiot, non saranno presenti alla tournée della Juventus nemmeno Arthur, Kaio Jorge e Federico Chiesa, alle prese con problemi fisici. Chi invece si aggregherà al gruppo sarà Gleison Bremer, che svolgerà in mattinata le visite mediche con la Juventus.

fonte: pazzidifanta.com