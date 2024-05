Rinnovo Vlahovic, l’ingaggio va oltre i parametri: cosa farà la Juve

Dusan Vlahovic è al centro della nuova Juventus di Thiago Motta: non c’è Joshua Zirkzee che tenga, sarà ancora il serbo il centravanti di riferimento della Vecchia Signora. Anche perché soprattutto ora che Massimiliano Allegri non è più il tecnico bianconero, e col brasiliano pronto a rilanciare la Juve con un esaltante 4-2-3-1 all’insegna del palleggio e del calcio spettacolo, l’ex Viola potrebbe esaltarsi oltremodo mostrando tutto il suo strapotere realizzativo che è stato parecchio soffocato dalla precedente gestione tecnica.

Il tecnico italo-brasiliano lo considera infatti incedibile, lo ha già comunicato a Cristiano Giuntoli, e non lascerà Torino a meno che non arrivi una sconcertante offerta da 70-80 milioni di euro che metterebbe la società in una condizione difficile, ma non dovrebbe essere questo il caso. Non si prevedono infatti grandi società seriamente interessate al classe 2000 e che potrebbero spingersi addirittura fino a questo punto.

Rinnovo Vlahovic, gli scenari per la Juve

Esiste però un altro problema comunque importante, anche se non nell’immediato. Si tratta della questione contrattuale che riguarda l’attaccante Juve. In scadenza nel 2026, dal prossimo luglio, e per i prossimi due anni, per i vari step introdotti il suo ingaggio arriverà a 12 milioni di euro: cifra che va oltre i nuovi parametri della società che ha deciso, attraverso la figura di Giuntoli in particolare, di rendere la Juventus più sostenibile e di abbattere di parecchio il monte ingaggi.

Cosa accadrà allora? Come riporta TuttoSport oggi in edicola, sembra che il club sia pronto a offrirgli un rinnovo biennale, fino al 2028, provando a spalmare lo stipendio. Le parti si incontreranno a breve, dopo l’Europeo, per iniziare ad avviare una trattativa che sarà importantissima per ambo le parti.