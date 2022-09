Sconcerti attacca: “Penalizzateli in classifica!”

Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, si scaglia contro le società indebitate: “Credo sia tempo di considerare i problemi finanziari di una società, qualunque società, come parte della gestione tecnica e sportiva”.

“Se è giusto che il calcio si lamenti dei propri debiti e chieda ristori al governo come ha fatto ieri, è giusto che le società che sono riuscite a non indebitarsi siano ricompensate”.

“Come? Con punti in classifica. Non esiste un altro premio più evidente e riparatorio. Se fare debiti premia, non indebitarsi non è virtuoso, diventa sciocco. Perché perdente e senza ricompensa. Se i debiti fanno da moltiplicatore sportivo e tardano ad avere copertura, allora il rischio di falsare l’intero cammino è altissimo. E’ tempo che Federcalcio e Lega ci riflettano”.