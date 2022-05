“Chiesa-Vlahovic coppia perfetta? No”. Sconcerti fa discutere

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole sulla Juventus.

Sconcerti su Chiesa-Vlahovic

Oggi Corvino definisce Chiesa-Vlahovic la coppia perfetta: è così?

“Premettendo che io mi fido ciecamente di Corvino e lo ho anche cercato quando ero a Firenze, non mi trovo completamente d’accordo. Naturalmente non li vedo ideali perchè Chiesa non mi sembra uno da cross per il serbo. Va detto che sono comunque due giocatori fenomenali e un buon allenatore riesce a sfruttarli entrambi”

Intervista Corvino su Chiesa-Vlahovic

«La Juve a quelle condizioni ed al mercato di gennaio ha fatto un grosso affare. Come lo ha fatto la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni contrattuali. La Juve se lo godrà per tantissimi anni. Vedrete che coppia Federico e Dusan! Da far invidia al mondo intero».

«E’ una grande coppia perché Vlahovic e Chiesa hanno caratteristiche diverse e vanno a completarsi. Immagino Federico sulla fascia oppure dietro Dusan: non sarà facile per nessuno fermarli. Peraltro a livello umano il feeling tra di loro è molto forte».