Sorpresa Barzagli: niente più under 16 Fiorentina, il motivo

Colpo di scena per l’ex emblematico juventino Andrea Barzagli prossimo a sbarcare alla Fiorentina con un nuovo ruolo post carriera da calciatore. Finora opinionista negli studi di DAZN dove tra l’altro si è contraddistinto per personalità, capacità e lucidità di giudizio, l’ex difensore era dato praticamente per certo alla guida dell’Under 16 viola ma si registrerebbe una frenata a sorpresa in queste ore e anche parecchio brusca.

Sorpresa Barzagli: niente più under 16 della Fiorentina

Secondo quanto infatti rivela FirenzeViola, ci sarebbe stato un ripensamento da parte del 43enne dove tra le fila toscane ha tra l’altro anche il figlio. Chissà che non possa aver pensato anche questo ma intanto l’ex difensore ha fatto dietrofront quando ormai era pronta la firma sul contratto. “Potrebbero aver pesato anche le polemiche legate al passato bianconero di fronte al quale alcuni tifosi hanno mostrato delle riserve, oppure un cambiamento di strategia e scelte”, evidenziano però i colleghi toscani.

Probabile dunque che lo torneremo a vedere nei salottini dell’emittente streaming che trasmetterà anche quest’anno tutte le partite della Serie A. Aspettando una chiamata dal campo che, presumibilmente, gli mancherà tantissimo. E la società gigliata dovrà nel frattempo cercare un sostituto in extremis dopo questa fumata nera.