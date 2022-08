Sostituto Bonucci contro la Sampdoria, Allegri ha deciso?

Sostituto Bonucci – Daniele Rugani e Federico Gatti si contendono una maglia da titolari contro la Sampdoria visto il forfait di Leonardo Bonucci per l’affaticamento muscolare al flessore. Su Rugani però si accedono i riflettori di mercato, il difensore era sulla lista dei possibili partenti e in cima alle offerenti c’era proprio la Samp.

Sostituto Bonucci, la scelta di Allegri

C’è però un problema: come riferisce Tuttosport il club blucerchiato sta attraversando un lungo periodo di transizione in ambito societario. Fino a quando non ci sarà il passaggio definitivo di proprietà sul mercato i genovesi possono muoversi solo per profili a basso costo.

QUANTO VALE? – Daniele ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2024 e guadagna 2,5 milioni di euro a stagione. Un profilo non low cost per i doriani. La possibile partenza del difensore è condizionata dal modulo che Max sceglierà durante la stagione: se scegliesse una difesa a 3 cedere Rugani sarebbe una scelta rischiosa. Se invece mantenesse la difensa a 4 con solo due marcatori puri sarebbero sufficienti quelli che già ci sono: Gatti, Bonucci, Bremer e Danilo. Il tempo stringe e sono soltanto 11 i giorni che mancano alla fine del mercato.

fonte: ilbianconero.com