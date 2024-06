Svizzera-Italia, confermato Fagioli: formazione e possibili rigoristi

Svizzera-Italia, appuntamento stasera alle 18.00 per il primo match da dentro o fuori a tutti gli effetti. Il goal di Mattia Zaccagni su assist dell’obiettivo juventino Roberto Calafiori è stato derivante alla fine, perché senza – alla luce dei risultati maturati – la squadra di Luciano Spalletti non sarebbe passata come una delle migliori quarte.

Ora bisogna svoltare. E per farlo serviranno novità di formazioni importanti, come quelle che è pronto a prendere il Ct a partire dal cuore del centrocampo dove – come confermato da tutti i giornali oggi in edicola – è pronto l’impiego dal primo minuto di Nicolò Fagioli al posto di Jorginho in cabina di regina.

Probabili formazioni Svizzera-Italia: c’è Fagioli titolare

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Rieder, Okafor, Duah, Amdouni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; El Shaarawy, Retegui, Chiesa. CT: Spalletti.

A disposizione: Meret, Vicario, Dimarco, Gatti, Buongiorno, Bellanova, Jorginho, Folorunsho, Frattesi, Cambiaso, Scamacc

Rigoristi Italia Euro 2024

Spalletti punta dunque su due juventini dal primo momento ma non ci sarebbero bianconeri designati da subito come potenziali tiratori nel caso si andasse ai tiri dagli 11 metri. Come riporta il Corriere della Sera, la scelta ricadrebbe piuttosto sui vari Scamacca, Retegui, Barella, Pellegrini, Jorginho, Zaccagni, Raspadori e Pellegrini. Per chi sarà in campo.