Tacchinardi: “Zaniolo? Oggi non sarebbe titolare alla Juve”

Alessio Tacchinardi parla così di Zaniolo alla Juve in un intervento a Tmw Radio: “L’attacco oggi vede Vlahovic. Chiesa lo rivedremo a dicembre, serve subito partire forti. In un attacco con Di Maria, Vlahovic e Chiesa per me non trova spazio da titolare”.

“Ma le partite sono tante e di esterni ne ha davvero pochi. L’ho visto come mezzala e non credevo potesse spostarsi così avanti”.

“Ancora non si è specializzato in un ruolo, ma uno come lui lo porterei a casa, perché è italiano e ha bisogno di un ambiente come quello della Juve per far esplodere tutte le sue qualità”.