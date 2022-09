Thiago Motta conferenza Juve Bologna: “Barrow out! Loro in crisi? Dico…”

Thiago Motta conferenza Juve Bologna – L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium: “Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l’avversario è in possesso noi, tutti insieme, dobbiamo proteggerci. A prescindere dall’avversario. Affronteremo la partita minuto per minuto, con concentrazione e attenzione: questo ci permetterà di alzare il livello”.

JUVE IN CRISI – “Tutte le squadre nel campionato possono avere momento di crisi. Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti”.

SUL MODULO – “Capisco la domanda sul modulo ma io guardo di più l’impegno, lo spirito di gruppo, il difendere e l’attaccare in 11. Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita. Tutti possono giocare insieme, hanno le qualità fisiche e mentali per farlo. Tutto dipenderà da come sceglieremo di giocare, ma dal mio punto di vista tutti loro possono giocare insieme, cercando sempre di dare il massimo nella fase offensiva e difensiva”.

Thiago Motta conferenza Juve Bologna, le parole del mister

SU SANSONE E BARROW – “Sansone lo vedo bene, se inizierà la partita dall’inizio darà sicuramente il massimo. Barrow, invece, è indisponibile”.

SULLE PAROLE DI RANIERI – “E’ un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente parole di ringraziamento per quello che mi ha dato, e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. La storia all’Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato con Claudio, quindi lui sapeva perfettamente quello che era il mio desiderio in quel momento”.

L’EQUILIBRATORE DEL BOLOGNA – “Oggi vedo che tutti i miei giocatori danno sempre il massimo in allenamento e questo permette a tutti di migliorarsi e a me di mettere in campo la squadra più adatta per ogni partita”.

SOLUZIONI OFFENSIVE – “I giocatori che ho possono giocare a piede invertito, ma se vogliamo aprire il gioco possono giocare sulla loro fascia. Questo ci permette di avere più soluzioni offensive”.

ARNAUTOVIC – “Sono d’accordo, è tra i migliori, ma può ancora migliorare. Ad ogni modo sono convinto che l’attaccante è li per fare gol ma il suo ruolo non comprende solo questo e io credo che tutti i nostri attaccanti, da Arnautovic a Zirzee, possono ancora migliorare perché il calcio non finisce solo nel gol. Nel calcio moderno anche solo una pressione in più al difensore avversario o un movimento in profondità per aprire gli spazi sono tutti elementi che aiutano la squadra ad esprimersi al meglio”.

COME STA LUCUMI – “Sta bene, tutti possono essere titolari tranne Musa. Abbiamo ancora l’allenamento di domani dove decideremo chi partirà dall’inizio”.