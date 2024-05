UFFICIALE – Ranieri, non solo addio al Cagliari: la notizia rattrista gli sportivi

Altra grande impresa di Claudio Ranieri in una carriera ricchissima di soddisfazioni personali. Alla fine, dopo aver strappato col Cagliari la promozione lo scorso anno nei minuti di recupero dei playoff nel match contro il Bari, è riuscito ad ottenere la salvezza con una giornata d’anticipo nonostante una bagarre pazzesca in termini di retrocessione quest’anno.

E ora, poche ore dopo il colpaccio, arriva l’annuncio ufficiale dalla Sardegna: Ranieri non guiderà i sardi nella prossima stagione. Il comunicato rossoblu parla chiaro: “Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato”.

Non solo al Cagliari: Claudio Ranieri dice addio anche al calcio

Ma non è tutto. Secondo quanto riporta l’ANSA, oltre al saluto al club di Tommaso Giulini, l’ex allenatore della Juventus appende in generale la panchina al chiodo: a 72 anni chiude la sua carriera di mister. Una notizia che rattrista inevitabilmente tutti, indipendentemente dal tifo personale, considerando la professionalità, genuinità e spessore umano che l’allenatore romano – nella storia per la vittoria della Premier League col Leicester – ha sempre mostrato.

Non accetterà un’altra sfida dunque, un’ultimissima eventuale: ha deciso di congedarsi così, in maniera positiva, e godersi un meritatissimo relax. E’ arrivato il momento della pensione anche per lui. Ma c’è da giurarci che non smetterà di seguire il calcio dal divano della propria abitazione dopo una vita a girare l’Italia e l’Europa. Il popolo juventino gli sarà sempre grato per il suo contributo in uno dei punti più bassi e bui della storia del calcio italiano.