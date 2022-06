UFFICIALE – Juve, uno sponsor rinnova fino al 2024

La Juve e Cygames ancora insieme. Ufficiale il rinnovo del contratto di sponsorizzazione del brand leader nel mondo del gaming, come reso noto dal club bianconero attraverso i propri canali. Ecco la nota:

Era la stagione 2017/2018: la Juventus si legava per la prima volta a Cygames, brand leader nel mondo del gaming, che diventava il primo sponsor “back”, cioè del retro della maglia bianconera.

Un cammino durato 4 stagioni, 17/18, 18/19, 20/21 e 21/22, che ha visto la Juve, insieme a Cygames, trionfare più volte e vivere esperienze indimenticabili: una partnership “storica”, quella con il brand giapponese, che oggi si riconferma.

Altre due stagioni insieme, dunque, fino al 2024: un accordo, quello che la Juventus è felice di ufficializzare, che segna la permanenza del marchio Cygames sul retro della maglia bianconera, nei match di Serie A, Coppa Italia e amichevoli. Una partnership che continua con soddisfazione reciproca e che è destinata a diventare la terza più longeva sulla maglia bianconera, dopo Jeep e Ariston.

“Ancora una volta, Cygames conferma la solidità della nostra partnership e l’impegno congiunto ad andare oltre i limiti della fantasia e dei confini geografici – sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus -. Questo traguardo è frutto di un approccio condiviso ad innovare e a massimizzare le sinergie tra due brand ambiziosi, che si accompagneranno a vicenda verso nuovi traguardi”.

Juve e Cygames, ancora insieme: On to the Next!