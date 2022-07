Vlahovic su Chiesa: “Ci diciamo spesso questo”

Vlahovic su Chiesa – In conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri si è presentato Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha parlato anche del rapporto che lo lega a Federico Chiesa. Queste le sue parole:

Vlahovic su Chiesa, le parole del bomber Juve

CHIESA – “Ho parlato tante volte di lui, ormai lo sanno ciò che penso di Chiesa. Non vediamo l’ora che ritorni con noi, ci ho già giocato insieme e so tutto quello che può fare. Alla Juve è migliorato tanto, dopo l’infortunio dobbiamo avere pazienza. Ciò non toglie che dobbiamo avere pazienza, per vincere poi insieme”.