Yildiz confessa: “Ecco il mio sogno”

Yildiz confessa il suo sogno. L’attaccane in gol oggi al Dall’Ara, ha commentato il pari con il Bologna ai microfoni di Dazn.

Intervista a Yildiz

Quanto è importante la Juventus per te? Quanto ti aiuta questo ambiente a crescere?

“La Juventus ovviamente mi ha dato tanto, io ringrazierò sempre la Juventus. Posso solo dire che darò sempre il massimo per questa maglia, giorno dopo giorno, non mi risparmierò mai”.

Ti piacerebbe indossare il numero 10 della Juventus?

“Assolutamente, il mio sogno è indossare la maglia numero 10 della Juve, ma credo che non sia questo il momento. Però in futuro si vedrà. Ci tengo a fare una dedica, a ringraziare la mia famiglia, grazie per tutto quello che fate per me”