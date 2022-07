Zambrotta torna a parlare della Juve. Nel corso di un intervento al FIFA Museum, di cui è ambasciatore, l’ex terzino della Juve Gianluca Zambrotta ha detto la sua anche sull’imminente ritorno in bianconero di Paul Pogba.

Zambrotta parla della Juve

Ecco il suo pensiero: “Torna in un ambiente conosciuto. La Juve dovrà fare un campionato diverso, ha l’obbligo di tornare competitiva in Italia ma anche in Europa e lo deve fare subito, quindi non può pensare di aspettare. Lo doveva fare prima…”.