Zaniolo alla Juve, Cassano: “Non ha qualità, perchè devono prenderlo?”

Zaniolo alla Juve – Antonio Cassano “boccia” Nicolò Zaniolo. Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, l’ex fantasista è tornato a criticare il giocatore della Roma, obiettivo di mercato della Juve. Ecco le sue parole:

Zaniolo alla Juve, le parole di Cassano

“Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace. La Juve perché dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha”.

“Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”.