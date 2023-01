Zazzaroni: “Vi spiego perchè è stata punita la Juve e le altre no”

Ospite di Pressing sui canali Mediaset, Ivan Zazzaroni ha spiegato così la penalizzazione della Juventus nell’inchiesta Plusvalenze:



“E’ vero che devono arrivare le motivazioni ma un quadro chiaro ce l’abbiamo. Abbiamo pubblicato la versione ricavata da uno presente nel Tribunale d’Appello, c’era unanimità nel penalizzare di 15 minuti e questo è già un elemento perché non c’era nemmeno un piccolo dubbio. Poi la Juve chiede l’inamissibilità della ricusazione, ovvero che non si poteva processare una società per un processo già avviato e concluso ma quando sento perché la Juve e altre no, lo abbiamo già spiegato. Perché è in borsa e le altre no e c’è il carattere della trasparenza”.

fonte tuttojuve