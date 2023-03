Angel Di Maria nel 2023 è tornato a Torino con un altro piglio, determinato a vivere fino in fondo una delle stagioni più impervie della carriera. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, le ultime su Di Maria

La società lo vorrebbe tenere, visto che il Fideo in Serie A e non solo fa ancora ciò che vuole col pallone fra i piedi. Di Maria non ha chiuso la porta di fronte all’ipotesi di un rinnovo e più avanti, verosimilmente fra maggio e giugno, le parti approfondiranno un tema che rimane caldo.