Messaggio da brividi di Milik ai tifosi Juve!

Con tanto di mascherone da top gun in fase di decollo – e sguardo determinato, concentrato, deciso – un Arkadiusz Milik comunica al mondo la sua voglia matta di tornare ad offrire un contributo alla causa Juve. Ne parla Tuttosport.

Messaggio da brividi di Milik

Quanto prima. Possibilmente, già in occasione del big match in programma domenica 19 marzo, a San Siro, contro l’Inter (primo di una lunga serie di derby d’Italia… e Coppa Italia, peraltro). Allegri l’ha detto svariate volte che il polacco dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Tuttavia un colpo di scena non è da escludere.