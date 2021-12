Morata addio Juve sempre più vicino: il motivo

Morata addio Juve – Il futuro professionale di Alvaro Morata è più che mai incerto, visto che al momento si trova in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid, ma il riscatto non è scontato.

Morata addio Juve, ecco cosa può succedere

Gli spagnoli chiedono 35 milioni di euro (i bianconeri ne hanno già sborsati 20 in due anni), ma il rendimento del centravanti non ha convinto i dirigenti, tanto che sono al lavoro per dare ad Allegri un nuovo attaccante già in questa sessione di mercato.

Morata, però, può contare sulla sua compagna, Alice Campello, con cui è in vacanza a Dubai: lo spagnolo si sta godendo un po’ di relax insieme alla moglie e figli, prima di tornare alla Continassa.

morata-juve-genoa

fonte: ilbianconero.com