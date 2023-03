Rabiot parla di Champions e di Juve, le parole

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko contro la Roma. Le sue considerazioni di seguito.

Rabiot parla di Champions

“Entrare nella prossima Champions per le tue decisioni cambia? Sì, certo, io voglio giocare ad alto livello le migliori competizioni, quindi la Champions è importante, certo. Ma possiamo raggiungerla con l’Europa League o con il campionato, secondo me possiamo ancora qualificarci. Certo però che sarà un punto importante per il mio futuro”