Rinnovo Rabiot, annuncio del centrocampista Juve!

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro la Roma, parla il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot.

Rinnovo Rabiot, annuncio del centrocampista

“Sul rinnovo? Non ci sono novità per ora, ma siamo tranquilli. Non abbiamo riparlato dopo aver incontrato mia madre, ma io e la Juve siamo tranquilli, pensiamo a fare bene sul campo perché la situazione è un po’ delicata in questo momento ma ci saranno migliori. In questo periodo sto bene fisicamente e mentalmente, sto bene alla Juve e questa è la cosa è importante. Abbiamo ancora settimane e mesi per parlare e lo faremo di sicuro”