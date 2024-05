Sky – Thiago Motta non stravede per Chiesa

Federico Chiesa non sarebbe proprio un pallino di Thiago Motta, secondo quanto riferito Gianluca Di Marzio a Sky, così riportato dal portale Tuttojuve.com:

“Thiago Motta non stravede per Chiesa, non è una sua prima scelta. Se doveste chiedermi, schieriamo oggi la Juventus di Thiago Motta della prossima stagione, secondo me nell’undici titolare Chiesa non c’è.

Poi quando delle valutazioni su un giocatore che non alleni e lo vedi da avversario, in tv, puoi avere un’idea, poi magari te lo ritrovi in ritiro e ti stupisce, non è la prima volta”

fonte: tuttojuve