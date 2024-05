Convocati Italia, chi rischia il taglio: spuntano i nomi, sorpresa Fagioli?

Convocati Italia, chi rischia di essere tagliato dalla lista finale che verrà annunciata il prossimo 6 giugno in vista della spedizione in Germania per Euro 2024? Gli juventini presenti in rosa sono tre al momento: Andrea Cambiaso protagonista di un’ottima stagione e fresco del rinnovo contrattuale con la Juventus, Nicolò Fagioli ritornato in posta dopo la squalifica per la brutta parentesi relativa alle scommesse e Federico Chiesa la che arriva da due goal consecutivi contro Bologna e Monza nelle ultime due giornate.

Sono 30 i nomi attuali e ne dovranno diventare 26 prossimamente. Significa che a fronte del numero totale convocato ci saranno quattro tagli dolorosi ma necessari per ufficializzare la rosa finale che avrà il compito di difendere il titolo conquistato quattro anni fa. A oggi, tra i giocatori bianconeri, l’unico che rischia ma probabilmente solo per l’annata vissuta è Fagioli. Ma non sono escluse comunque sorprese.

Convocati Italia: i 30 di Spalletti per Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario;

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini, Giorgio Scalvini;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Samuele Ricci;

Attaccanti: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.

Convocati Italia, i giocatori che rischiano di essere tagliati

Tendenzialmente ci sarà un nome depennato per ruolo. E secondo le ultimissime indiscrezioni, in porta sarebbe Provedel ad avere la peggio. In difesa invece toccherebbe a Bellanova dover lasciare il gruppo e abbandonare il sogno del torneo continentale. Ma occhio a centrocampo: rischierebbero Ricci e Folorinsho, ma non Fagioli secondo quanto filtra. E chissà che le ultime due apparizioni, dove il centrocampista juventino sembra letteralmente rinato, non possano aver convinto davvero Spalletti a tenerlo con sé.