“Di Gregorio va alla Juventus?”. La risposta sincera di Palladino

Di Gregorio in bianconero: potrebbe essere il portiere 26enne il primissimo acquisto juventino di questa sessione estiva. Non è stato in campo questa sera in Juve-Monza finita 2-0 che ha regalato ad Alex Sandro la gioia del goal dell’addio e alla Vecchia Signora il terzo posto in attesa dell’Atalanta, così come nemmeno Wojciech Szczęsny che ha fatto doverosamente spazio a Mattia Perin che a sua volta – nella ripresa – ha poi lasciato i guantoni a Carlo Pinsoglio per una meravigliosa staffetta voluta da Paolo Montero.

Di Gregorio in ogni caso, seppur dalla panchina, ha visto quel che tra pochi mesi se non settimane potrebbe essere il suo nuovo stadio. La trattativa sembrerebbe infatti ben avviata per un affare totale da 15 milioni di euro circa. Il Dt Cristiano Giuntoli ha deciso di puntarci non solo per i 34 anni del portiere polacco e il contratto in scadenza nel 2025, ma anche perché le sue caratteristiche di palleggio sembrerebbero adatto per il gioco dal basso voluto da Thiago Motta pronto ad avviare il nuovo corso juventino.

Di Gregorio alla Juve, Palladino conferma l’affare?

L’estremo difensore brianzolo quindi approderebbe in bianconero e potrebbe prendere anche da subito la titolarità. Il tecnico italo-brasiliano non sarebbe nuovo a certe situazione: basta vedere la gestione portiere avvenuta quest’anno al Bologna. “Di Gregorio andrà alla Juventus?”, è stata questa – tra le varie – poste a Raffaele Palladino nel post partita di DAZN.

“L’ho abbracciato, deve continuare ad avere questa mentalità. So cosa chiedono alla Juventus”, ha riferito l’allenatore del Monza con un passato juventino confermando tra le linee un affare che ormai è in dirittura d’arrivo. Ma non c’è molto da sorprendersi: perché mai Di Gregorio avrebbe dovuto rifiutare una tale occasione di vita. Per la Juventus, a certe cifre e considerando il rendimento in campo, si rivela invece un affare. E parliamo di un talento italiano, proprio come piacciono alla Signora bianconera.