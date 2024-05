Sky – Juve in chiusura per Di Gregorio: i dettagli

Di Gregorio-Juve ci siamo. La Juventus lo sta corteggiando da mesi, stiamo parlando dell’estremo difensore del Monza Michele Di Gregorio.

Juventus-Di Gregorio, le cifre dell’affare

Stando a quanto riferisce SkySport l’affare ora sarebbe in chiusura. Il giocatore che domani scenderà in campo allo Stadium per affrontare i bianconeri con la maglia del Monza sembra proprio prossimo al trasferimento all’ombra della Mole già nel corso della sessione estiva di calciomercato.

L’affare è ai dettagli, le cifre del trasferimento dell’estremo difensore dalla Brianza alla Juventus si aggireranno attorno ai 20 milioni di euro.