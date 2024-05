Calciomercato Juve, maxi offerta per Bremer da 70 milioni

Calciomercato Juve, sarà ancora bianconero il futuro di Gleison Bremer a due anni dall’approdo dall’altra parte della città? Vi sono dubbi a oggi. Qualcuno lo ritiene troppo stopper vecchio stile per essere adatto al gioco del connazionale Thiago Motta pronto a subentrare in panchina, altri ne fanno soprattutto questione di mercato. Perché un giocatore di questo tipo, di ancora 27 anni e fresco anche della convocazione del Brasile per la Coppa America di quest’estate, non può di certo non attirare le attenzioni.

E il difensore di Bahia lo ha fatto eccome, specialmente in direzione Gran Bretagna. Su di lui, infatti, si sarebbero posati specialmente gli occhi della Premier League. Il Dt Cristiano Giuntoli a prescindere da qualsiasi discorso tattico dovrà fare le sue valutazioni, perché il mercato di base ha sicuramente un budget di circa 60-70 milioni ma per il resto dovrà autofinanziarsi anche attraverso le cessioni e se necessario anche qualcuna dolorosa.

Calciomercato Juve, maxi offerta dal Chelsea per Bremer

Tale tesoretto stanziato per il mercato potrebbe anche raddoppiare nel caso in cui giungesse davvero una proposta dall’Inghilterra come sembrerebbe: il Chelsea – secondo quanto riportato da Calciomercato.it – sarebbe pronto a versare 70 milioni di euro pur di assicurarsi il sudamericano. Una cifra importantissima, coi Blues che darebbero a Bremer l’investitura di erede di Thiago Silva che a 39 anni ritornerà in Brasile. Al Fluminense dove tutto è iniziato nel lontano 2006.

Al momento non è dato sapere quale sarebbe la reazione della Juventus nel caso in cui questa proposta si palesasse davvero: probabilmente decisivo sarà anche il parere di Thiago Motta, che darà o meno il via libera all’eventuale uscita. Oltre al Chelsea sulle tracce di Bremer c’è anche il Manchester United, altra grande del Regno Unito che cerca ancora di ritrovarsi a distanza ormai di anni dai fasti di un tempo.