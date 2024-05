“A Thiago Motta non piace”. Juve, un big di Allegri perderà il posto? 

Cala il sipario di questa stagione con Juventus-Monza. Basta mezz’ora per archiviare la gara e il terzo posto, se non fosse che l’Atalanta ha ancora una gara da recuperare oltre al match di domani a Bergamo col Torino ancora da disputare: il destino è nelle mani della Dea per quanto può valere – in realtà ballano circa 2.5 milioni di euro come premio tra terzo e quarto posto, nel frattempo la Vecchia Signora ha fatto il suo.

Prima un goal di Federico Chiesa al 26esimo per una rete che indirizza il futuro dell’esterno sempre più in bianconero, poi – ironia del destino – il gol proprio di Alex Sandro omaggiato da Paolo Montero che lo ha lanciato in campo dal primo minuto per l’ultimissima gara dopo 9 anni a Torino dove ha vinto 5 scudetti, 5 coppe Italia e due Supercoppe. E’ stata l’occasione quest’ultimissima giornata senza troppe pretese per un po’ di rotazioni in campo, tra cui anche in porta con l’impiego di Mattia Perin e l’ingresso poi anche di Carlo Pinsoglio nel secondo tempo.

La Juve di Thiago Motta: Szczesny rischia il posto da titolare?

Ma a proposito dei portieri occhio agli scenari che si potrebbero delineare ora con Thiago Motta. Perché mentre Cristiano Giuntoli sta chiudendo per Michele Di Gregorio per un motivo anche tecnico-tattico particolare, sembra che Wojciech Szczęsny – come riportato da La Repubblica – potrebbe non avere un ruolo centrale in questo nuovo ciclo e non principalmente per i 34 anni e il contratto in scadenza nel 2025.

L’allenatore 41enne, piuttosto, non sarebbe a prescindere un grande estimatore del polacco che potrebbe partire come riserva la prossima stagione, se non partire in generale in estate, e con Di Gregorio subito titolare. Thiago Motta non sarebbe nuovo a dinamiche simili specialmente in porta, considerando che quest’anno a Bologna ha alternato spesso Lucasz Skorupski e Federico Ravaglia.