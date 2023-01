Terzino Juve, con De Sciglio ko c’è un nome su tutti

Contro l’Atalanta è tornato disponibile Juan Cuadrado, la Juve dovrebbe ritrovare a breve anche Mattia De Sciglio. Altrimenti c’è il mercato, come racconta Tuttosport.

Mercato Juve, un terzino in lista

L’ex milanista è fuori dal 6 ottobre per un infortunio muscolare, la Juventus potrebbe sostituirlo con un esterno destro (o in grado di giocare su entrambe le fasce). Il preferito è da tempo Joakim Maehle dell’Atalanta. La capacità del venticinquenne danese di agire su entrambe le fasce è uno dei motivi dell’apprezzamento bianconero nei suoi confronti, oltre al prezzo abbordabile di circa 15 milioni. Ne servirebbero una decina in più per il diciottenne spagnolo Ivan Fresneda del Valladolid.