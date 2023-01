Leeds su McKennie, arriva l’ultimatum?

Non è un ultimatum, ma qualcosa di molto simile sì: il Leeds insiste per Weston McKennie, ma non intende arrivare all’ultimo giorno di mercato (martedì si chiude). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultimatum Leeds per McKennie?

Si tratta ad oltranza con la Juventus per il jolly americano. Gli inglesi dopo aver superato i 25 milioni più bonus – tra prestito e riscatto – non intendono salire di più. Attendono la decisione dei bianconeri, che come priorità hanno soprattutto la formula: un prestito con obbligo di riscatto per mettersi al riparo da eventuali sorprese estive.