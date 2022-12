Vlahovic come De Ligt? Spunta la clamorosa ipotesi per la Juve

Vlahovic come De Ligt? Era lo scorso 25 ottobre, la Juventus affrontava il Benfica prima del tracollo in Champions League e Dusan Vlahovic dopo 70 minuti di gara era costretto a lasciare il campo, per quella pubalgia che ancora gli da tormento nonostante l’operazione effettuata in estate.

La stagione del serbo non è iniziata al meglio: si è sempre trovato costretto a giocare fino a quando la pubalgia non è tornata a farsi sentire. Anche il suo Mondiale non è stato brillante: un solo gol messo a segno inutile ai fini della qualificazione. Un totale di 79 minuti disputati. Certamente diverso rispetto alle aspettative.

Vlahovic come De Ligt? L’ipotesi per il serbo

IL FUTURO – Ora, come riferisce il Corriere di Torino, la Juventus avrebbe le idee chiare sull’attaccante serbo che dovrebbe essere una certezza del presente e del futuro della Juventus. Tuttavia potrebbe rischiare di replicare quanto accaduto in estate con Matthijs De Ligt, che sembrava essere destinato ad essere il capitano del futuro ma poi si è trasferito al Bayern Monaco.

I CLUB – Un po’ di malcontento continua a filtrare, Dusan non ha trovato la Juventus che si aspettava. Il suo agente Darko Ristic ha già ripreso a sondare il mercato, per giugno. Attenzione però al mercato invernale: Chelsea, Manchester United e ancora l’Arsenal sarebbero pronti da subito ad affondare il colpo rimettendo sul piatto tra i 70 e gli 80 milioni, in ottica estiva alla corsa si iscriverebbero pure Psg e Bayern Monaco.

fonte: ilbianconero.com