Borsa Juve, arriva un’altra brutta notizia

Borsa Juve – Altra chiusura in perdita, seppur lieve, per la Juventus in Borsa. In questo venerdì 9 dicembre il titolo del club bianconero registra un calo dello 0,71% a 0,2516 euro per azione.

Come riporta Calcio e Finanza, dalle dimissioni del CdA avvenute lunedì 28 novembre, in seguito all’indagine della Consob e della Procura di Torino, il titolo ha perso circa il 10% del suo valore, mentre la capitalizzazione è scesa da 700 a circa 644 milioni.

Alti i volumi, con 7,9 milioni di pezzi scambiati su una media giornaliera quotidiana di 6,7 milioni negli ultimi tre mesi.

allianz-stadium-torino

fonte: ilbianconero.com