Vlahovic Lukaku, clamorosa decisione del Chelsea

Importante aggiornamento in arrivo da Sky Sport per quel che riguarda la trattativa fra Juventus e Chelsea per Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Vlahovic Lukaku

Secondo l’emittente il Chelsea ha fatto sapere in queste ore alla Juventus che non ha intenzione di proseguire l’operazione su queste basi, quindi quella dello scambio. Il giocatore serbo piace piace al club di Londra, che però non ha intenzione di intavolare un’operazione basata sullo scambio con Romelu Lukaku, più conguaglio importante in favore dei bianconeri.

Il nodo principale resta quello della valutazione del cartellino di Vlahovic: il Chelsea aveva fatto capire di poter arrivare a 25 milioni più bonus oltre al cartellino di Lukaku, mentre la Juventus non è mai scesa al di sotto dei 40 milioni di euro come conguaglio.

Fabrizio Romano su Vlahovic

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso Twitter ha riferito alcuni importanti aggiornamenti:

Il Chelsea non ha intenzione di procedere con lo scambio alle condizioni della Juventus, poiché continua a chiedere € 40 milioni più Lukaku.

Ecco perché lo scambio è attualmente in stand-by con il Chelsea che sta valutando diverse opzioni.

Allegri su Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo il largo successo per 8-0 nel test in famiglia con la Next Gen. Questo il pensiero del tecnico, che si è soffermato anche sul futuro di Dusan Vlahovic

Si aspetta di avere Vlahovic a disposizione dopo la chiusura del mercato?

“Sono contento della rosa che abbiamo a disposizione, c’è un reparto offensivo importante. Come ho già detto in precedenza e come ha detto Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società, che ha l’obiettivo di diventare un club sostenibile. Io però non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento”.