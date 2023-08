Allegri rivela : “Vi do una notizia su Pogba”- Ci sono aggiornamenti circa le condizioni fisiche di Paul Pogba e il suo rientro dall’infortunio.

Quando rientra Pogba? Ce lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che ha parlato a Sky Sport dopo il largo successo per 8-0 nel test in famiglia con la Next Gen.

Rientro Pogba Allegri rivela

“Pogba? Credo ci voglia ancora un mesetto per riaverlo a disposizione, magari non dall’inizio, però comunque in panchina. Bisogna essere fiduciosi, sperando che il ginocchio non dia più problemi”.

Allegri sugli infortunati

L’allenatore bianconero ha poi parlato degli altri infortunati: “Per quanto riguarda gli altri, McKennie non dovrebbe essere a disposizione con l’Atalanta, perché comunque ha dei carichi di lavoro importanti. Poi vediamo Szczesny, mentre gli altri saranno tutti a disposizione per l’amichevole e da martedì saranno tutti in gruppo”.

Pogba a colloquio con Elkann

Secondo quanto riportato da Sky Sport prima del fischio d’inizio il numero uno di Exor si è intrattenuto a lungo con Paul Pogba, ancora assente per il noto infortunio della scorsa stagione. I due hanno discusso proprio della situazione fisica del francese, il cui rientro in campo non è ancora certo e nemmeno il suo futuro in bianconero.

Juventus – Next Gen 8-0 il tabellino

Finisce con un larghissimo 8-0 il test in famiglia della Juventus andato in scena all’Allianz Stadium. La truppa di Massimiliano Allegri – per l’occasione denominata Juventus Black – ha ragione della formazione Next Gen allenata da Massimo Brambilla.

Tripletta di Kaio Jorge, di nuovo in campo dopo il bruttissimo infortunio risalente al febbraio 2023, la doppietta di Vlahovic e i gol di Kean, Milik e Huijsen. Assenti Rabiot, Perin, Pogba, Fagioli, Szczesny, Danilo, Kostic e McKennie.

Le formazioni iniziali

Juventus (3-5-2): Pinsoglio; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, McKennie, Weah; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Maressa, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri. All. Brambilla.