Bonucci divide, avete visto cosa ha fatto? – Leonardo Bonucci divide i tifosi della Juve: ieri ha salutato, concesso autografi e scritto un messaggio che sa di addio.

Mentre la Juventus era in campo per il tradizionale test in famiglia contro la Next Gen, Leonardo Bonucci era sugli spalti.

Guardava dalla tribuna i suoi compagni giocare. Prima e dopo si è concesso ai tifosi, per selfie e autografi, forse gli ultimi da calciatore bianconero.

Leonardo Bonucci, presente oggi allo Stadium da fuori rosa, ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri che anche in un pomeriggio insolito per lui, gli hanno tributato una calorosa accoglienza

“Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!”

Già perché il difensore è fuori dai piani di Allegri. Una scelta arrivata già sul finire della scorsa stagione e ufficializzata da Giuntoli al suo approdo a Torino. Il Football Director si è recato a casa del calciatore per dirgli che il suo futuro era lontano dalla Juventus: fine di una storia durata tredici anni.

Bonucci divide

Poche righe per ribadire il suo amore per i colori della Juventus, quanto bastano però per far nascere un dibattito infinito, con due schieramenti che si contrastano: chi lo vorrebbe ancora vedere con la maglia bianconera e chi, invece, lo invita ad andare via.

Dove andrà a giocare Bonucci?

il suo nome era stato accostato in questa sessione di calciomercato alla Lazio. Per adesso Leonardo Bonucci resta fuori rosa, e, al momento non ci sarebbero novità degne di nota da segnalare in chiave mercato.

La Juve, dal canto suo, spera di cederlo quanto prima in modo da liberarsi dall’ingaggio oneroso.