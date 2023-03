L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Che Roma si aspetta?

“Una Roma che sta facendo un ottimo campionato perchè lotta per la Champions. In casa ha subito solo 5 gol in 11 partite e viene da quattro vittorie in casa dove non ha subito gol. Sarà una bella partita, bisogna essere bravi”