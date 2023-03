“Juventus sempre in mezzo? Mi puzza”, parla l’ex bianconero

Daniel Fonseca, doppio ex di Roma-Juventus, ha rilasciato una intervista a Tuttosport in cui parla del match tra giallorossi e bianconeri.

Intervista Fonseca

Come vede la situazione extra campo che sta vivendo la Juventus?

«Sembra stranamente e casualmente che vadano a vedere sempre e solo la Juve. Io ho lavorato con i bianconeri e so quanto professionalità e talento ci sia in ogni settore di quella società. Non voglio entrare nel merito della questione, però da esterno dico che a me puzza che si metta in mezzo sempre la Juve».