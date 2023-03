Daniel Fonseca, doppio ex di Roma-Juventus, ha rilasciato una intervista a Tuttosport in cui parla del match tra giallorossi e bianconeri.

Intervista Fonseca

Chi sono i suoi calciatori preferiti, da una parte e dell’altra?

«Per la Juve dico Vlahovic, che è fortissimo e ha una forza fisica impressionante. Se viene messo in condizione, sa far male. Per la Roma dico Dybala, se sta bene la Juve deve preoccuparsi di lui»