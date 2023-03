“Allegri è l’immagine della Juve, vi spiego”, parla un ex

Daniel Fonseca, doppio ex di Roma-Juventus, ha rilasciato una intervista a Tuttosport in cui parla del match tra giallorossi e bianconeri di Allegri.

Intervista Fonseca Allegri

Cosa pensa di Max?

«Lui è l’immagine della Juve, direi quasi che ne incarna il viso. È un uomo pragmatico che conosce ogni segreto dei bianconeri. A questo aggiungiamo che è uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Sa come dare il meglio di sé e come uscire dalle situazioni negative. In più ha una rosa forte, quindi credo sappia come far funzionare la squadra bianconera».